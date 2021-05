Santo André anuncia a chegada do meio-campista Pedrinho para a Série D

Brasileiro

Série D: Santo André anuncia meio-campista com experiência por todo o Brasil



Pedrinho, de 28 anos, tem passagens por Santa Cruz, Boa Esporte, Novo Hamburgo, Ypiranga, Operário, Ferroviário, entre outros

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 31 (AFI) – Neste final de tarde de quinta-feira, o Santo André anunciou a contratação do meio-campista Pedro de Souza Botelho, o Pedrinho, de 28 anos. O jogador chega para reforçar o elenco do Ramalhão para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D.



O anúncio foi feito através das redes sociais do clube.

Pedrinho foi apresentado pela redes sociais – Foto: Divulgação / Santo André

CARREIRA



Já experiente, o jogador acumular passagens por clubes de quase todo o Brasil. São eles: Novo Hamburgo, Ypiranga, Operário, Ferroviário, Boa Esporte, Fluminense de Feira, Brusque, Tupi, Santa Cruz, e Marcilio Dias.

O jogador deve chegar para brigar na posição de titular na região de meio campo do time.

ESTREIA



Buscando o acesso para a Série C, o Santo André faz sua estreia no Brasileirão Série D neste sábado, fora de casa, às 15h, contra o Bangu, no estádio Moça Bonita, no Rio de janeiro. Pedrinho deverá ser inscrito no torneio já nesta semana para tentar estar a disposição na partida.