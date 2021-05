Santo André x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista 2021, Santo André e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé, em São Paulo.

O Verdão está na terceira colocação do grupo C, com 12 pontos conquistados, e precisa de uma vitória sobre o Santo André para continuar sonhando com classificação às quartas do torneio estadual. O cenário não é dos mais favoráveis: dos nove pontos ainda em disputa, o time precisa tirar seis do Novorizontino, segundo colocado, para avançar aos mata-matas. Na última rodada, perdeu para a Inter de Limeira no Allianz Parque.

Já o Ramalhão, por sua vez, está na terceira colocação do grupo A, com nove pontos. A última partida da equipe foi contra a Ferroviária, na qual empatou no fim. O time do ABC ainda pode garantir a sua vaga para o mata-mata do torneio, já que está a cinco pontos da Inter, vice-líder.

COM TÉCNICO NOVO, O SANTO ANDRÉ QUER VITÓRIA SOBRE O PALMEIRAS PARA ACABAR COM FASE RUIM NO PAULISTÃO



No último dia 27, o Santo André anunciou a contratação do técnico Márcio Fernandes, que substitui Paulo Roberto Santos, que se recupera da Covid-19.

O Ramalhão está há sete jogos sem vencer, são dois meses, já que a última vitória aconteceu no dia 4 de março, diante da Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, e busca três pontos sobre o Verdão neste domingo (2) para fugir da zona de rebaixamento do torneio estadual.

WESLEY INICIA TRATAMENTO DE LESÃO E É MAIS UM DESFALQUE DO VERDÃO



O ponta Wesley, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no último duelo do Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, iniciou o tratamento e é desfalque confirmado para encarar o Santo André. Além do camisa 11, também estão contundidos os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes, o meia Lucas Lima e o zagueiro Benjamín Kuscevic.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Santo André x Palmeiras



Data: 2 de Maio de 2021, domingo

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, Canindé, em São Paulo.

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Leonardo Tadeu Costa

VAR: Vinicius Furlan, Marco Antônio de Andrade Motta Júnior e Carlos Augusto Nogueira Junior

Transmissão:

– SporTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil);

SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique, Marcos Martins, Pedro Vitor, Rodrigo e Bruno Santos; Fraga, Philippe Guimarães, Marino e Gegê; Ramon e Minho. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques: Léo Costa, Giovanni Palmieri e Fernandinho (machucados);

Pendurados: Ninguém;

Volta de suspensão: Philippe Guimarães

Suspenso: Ninguém.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Danilo Barbosa e Alan Empereur; Gustavo García, Gabriel Menino, Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Giovani e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic, Wesley, Gabriel Veron (machucados) e Lucas Lima (transição física);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém.