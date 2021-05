Santo André x Palmeiras: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida da décima rodada do Campeonato Paulista, Santo André e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), no Canindé, às 20h (horário de Brasília). O Verdão resultado milagroso para avançar à etapa seguinte. É possível assistir ao duelo ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Santo André comemoram gol pelo Paulistão (Foto: Agif)



Após sair derrotado diante da Inter de Limeira nesta quinta-feira (29), o Palmeiras busca uma qualificação muito complicada. O time tem somente 12 pontos no Grupo C, seis de distância para o vice-líder Novorizontino. O Ramalhão, por sua vez, luta por um lugar na fase seguinte, estando a três pontos da Inter de Limeira na chave A.

Com a cabeça no jogo da terça-feira (4), contra o Defensa y Justicia, pela Libertadores, é provável que o treinador Abel Ferreira coloque em campo uma equipe de jovens no duelo pelo Estadual. Uma oportunidade a mais para atletas que são reservas mostrarem o potencial ao técnico português.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol (Foto: Agif)



O Santo André, por sua vez, faz uma competição que deixa a desejar: somente um triunfo no torneio, somando quatro empates e quatro derrotas. Os atacantes Vitinho e Caio Rangel são as apostas principais do time do ABC paulista.

Santo André x Palmeiras: como e onde assistir AO VIVO à partida do Campeonato Paulista

