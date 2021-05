Santos acerta contratação do lateral Moraes, destaque do Mirassol

Brasileiro

Santos acerta contratação de lateral destaque do Paulistão



Moraes pertence ao Atlético-GO e fez um grande estadual pelo Mirassol

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 24 (AFI) – Ainda sonhando com a repatriação de Paulo Henrique Ganso, o Santos acertou a contratação de um reforço bem mais modesto. O lateral-esquerdo Moraes deve ser anunciado nas próximas horas.

Destaque do Mirassol no Campeonato Paulista, o jogador de 23 anos pertence ao Atlético-GO e será emprestado até o fim do Brasileirão. O Peixe aguarda apenas os resultados dos exames médicos para oficializá-lo.

Moraes vai reforçar o Santos no Brasileirão (Foto: Léo Roveroni/Agência Mirassol)

O empréstimo ao Leão Araraquarense terminaria apenas no final de junho, mas Moraes será liberado antes para acertar com o Santos. No último domingo, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou que só faltava isso para o negócio ser feito.

“Entre nós e o Santos tem possibilidade de acontecer, o problema é que o jogador está emprestado até 30 de junho e o Mirassol está querendo dificultar. Eu acho que não deveria, prejudicar o atleta por conta de 1 mês não é legal.

O Mirassol sempre teve uma relação boa com a gente, acho que eles têm que ter essa noção porque é importante para o Atlético-GO também o Moraes jogar pelo Santos para se valorizar e a gente buscar uma negociação também”, disse o mandatário rubronegro.

Revelado no Atlético-GO e com passagem pela base do Flamengo, Moraes defendeu também o São Bento antes de chegar ao Mirassol no ano passado. Ao todo, são 28 partidas e três gols pelo Leão Araraquarense. Seu contrato com o Dragão se encerra em 2022.