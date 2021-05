Santos: Após negativa de Renato Gaúcho, Peixe prioriza [Lisca] e [Fernando Diniz]; saiba mais | Bolavip Brasil

O Santos segue em busca de um técnico para substituir Ariel Holan, após o argentino pedir demissão do clube. De acordo com o UOL Esporte, o Peixe tem interesse em Lisca e Fernando Diniz, mas também estuda outros nomes.

Renato Gaúcho foi apontado como a primeira opção do time da Vila Belmiro, porém as conversas não avançaram com o ídolo do Grêmio e o Alvinegro Praiano decidiu priorizar o comandante do América-MG e o ex-São Paulo.

Santos tem interesse em Lisca, do América-MG. Foto: Getty Images



A dupla, no entanto, divide opiniões nos bastidores. Isso porque, segundo informações do UOL, muitos funcionários consideram Lisca e Fernando Diniz como profissionais de difícil convivência e temem que os treinadores não deem certo por esse motivo.

Renato Gaúcho foi eleito por torcedores como a melhor opção para o Santos

Em enquete promovida pelo Bolavip Brasil, Renato Gaúcho foi eleito por torcedores santistas como a melhor opção para o Santos no momento, com 28% dos votos. Dorival Júnior apareceu em segundo lugar, com 18%, enquanto Lisca ficou em terceiro, com 15%.