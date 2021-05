Brasileiro

Negócio tá andando! Santos faz oferta para repatriar Ganso e aguarda resposta do Flu



A ideia do Peixe é trazer o jogador por empréstimo até o final da temporada, pagando parte dos salários

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 23 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior noticiou na noite de sexta-feira (23), o Santos está mesmo negociando com o Fluminense para repatriar o meio-campista Paulo Henrique Ganso para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Quem confirmou isso, foi o empresário do jogador, Giuseppe Dioguardi.

Com contrato com o Fluminense até 2023, o Santos sujeriou ao time carioca, um empréstimo até o final da temporada, com pagamento de parte dos salarios do meia. Ganso e seu staff vê com bons olhos a negociação e agora aguardam apenas a liberação do Fluminense. Ele retornaria a Vila Belmiro por indicação do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no tricolor em 2019.

CARREIRA

Paulo Henrique Ganso foi revelado na base do Santos, tendo conquistado três vezes o Campeonato Paulista, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ele deixou o clube em 2012 numa polêmica envolvendo o São Paulo. Na época a negocição foi de cerca R$ 23,9 milhões.

Contudo, Ganso não foi bem no Morumbi e depois ainda jogou por Sevilla, da Espanha; e Amiens, da França, antes de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Fluminense. Neste ano, o meia jogou nove partidas pelo Flu e marcou três gols. Apesar dos bons números, ele está atualmente na reserva tricolor.