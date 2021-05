Santos tem interesse em contratar Fernando Diniz para a vaga deixada por Ariel Holan

Vivendo uma semana turbulenta, o Santos enfrenta o RB Bragantino na noite deste sábado (1), pela décima rodada do Campeonato Paulista, ainda comandado pelo interino Marcelo Fernandes. Na última segunda-feira (26), o técnico argentino Ariel Holan pediu demissão, horas depois da derrota para o Corinthians.









Segundo informação publicada pelos repórteres André Hernan, Bruno Giufrida e Gabriel dos Santos, todos do site GE, um dos favoritos da diretoria santista para substituir Holan é Fernando Diniz. O treinador está desempregado desde janeiro deste ano, quando foi demitido do São Paulo após uma derrota para o Atlético-GO.

Ainda nesta semana, Diniz recusou um contato feito pelo Fortaleza, que demitiu Enderson Moreira após a eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste. Ainda de acordo com o GE, a diretoria do Santos tem feito reuniões frequentes para definir o novo treinador. Lisca, do América-MG, e Guto Ferreira, do Ceará, são outros nomes colocados à mesa.

Apesar de ter trabalhado em grandes clubes, como Athletico, Fluminense e São Paulo, Diniz tem poucos títulos conquistados na carreira. São três: dois com o Votoraty, time do interior de São Paulo, e um com o Paulista, de Jundiaí. No Tricolor paulista, ele obteve pouco mais de 54% de aproveitamento em 75 partidas.

Além de viver um momento ruim na Libertadores, sem nenhum ponto somado, o Santos está fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe está dois pontos atrás do Guarani, segundo colocado do Grupo D.