Santos: última conquista do Peixe completa cinco anos hoje; Alvinegro vive maior jejum desde 2002 | Bolavip Brasil

Em um momento delicado, o Santos vive um período de jejum de títulos. A última conquista do Alvinegro Praiano, válida pelo Paulistão de 2016, completa cinco anos neste sábado (08). Meia década depois, o Peixe corre risco de ser rebaixado no Estadual.

O time da Vila Belmiro chegou perto de acabar com a seca de troféus em algumas oportunidades. O Palmeiras acabou com o sonho da equipe alvinegra duas vezes: em 2015, pela Copa do Brasil, e em 2020/2021, pela Libertadores.

Jogadores do Santos abraçados. Foto: Getty Images



De acordo com informações do Lance!, esse é o maior jejum do Santos desde 2002. De lá para cá, o torcedor santista até apelidou o antigo elenco de ‘geração do quase’. Na temporada passada, o clube paulista sofreu com problemas extracampo, mas contou com o brilho de Marinho e Soteldo e teve um ano atípico.

Marinho comemora gol do Santos. Foto: Getty Images



Agora, o Peixe busca a permanência na Série A1 do Paulistão. A ‘decisão’ é contra o São Bento, na tarde deste domingo (09), na Vila Belmiro, em partida marcada para acontecer às 16h (de Brasília).