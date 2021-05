São 10 vagas para Fisioterapeuta UTI

A Seconci tem empregos para Fisioterapeuta UTI, em São Paulo. São 10 vagas abertas, e para e candidatar é essencial que o candidato tenha o Ensino Superior completo em Fisioterapia com graduação na área respiratória, hospitalar ou cardio. Confira, a seguir, todas as informações sobre as oportunidades!

Seconci tem empregos temporários em São Paulo

As vagas abertas pela Seconci são para atuação no suporte da Covid em UTIs. Os contratos temporários são para a função de Fisioterapeuta, em São Paulo. Para participar da seleção, os requisitos exigidos para a contratação são os seguintes:

Possuir formação no Ensino Superior em Fisioterapia com graduação na área respiratória, cardio ou hospitalar;

Ter experiência em UTI;

Morar próximo à linha verde.

A empresa oferece aos colaboradores, além do salário à combinar, os seguintes benefícios:

Vale Transporte;

Vale Alimentação;

Vale Refeição;

Café da Manhã;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados em uma das vagas devem acessar o site de participação, considerando os requisitos informados pela empresa.

A Seconci tem empregos para graduados no Ensino Superior de Fisioterapia. As contratações são temporárias e oferecem aos seus colaboradores vários benefícios. Portanto, esta é uma boa oportunidade para que Fisioterapeutas possam atuar profissionalmente na sua área contribuindo como agentes no combate ao Covid.

