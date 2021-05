São 12 vagas para Orientador de Loja

A farmácia tem empregos na Região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vagas abertas são para contratar pessoas para exercer a função de Orientador de Loja. Para se candidatar a uma das oportunidades, o candidato precisa ser maior de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. Venha conferir nossas informações para saber como se candidatar a uma das vagas disponíveis!

Farmácia tem empregos para a Região da Zona Oeste

São 12 vagas pela Droga Raia com a finalidade de contratar pessoas para a função de Orientador de Loja. Os requisitos exigidos pela empresa são ter o Ensino Fundamental completo e ser maior de 18 anos.

As atividades realizadas no cargo serão principalmente recepcionar e atender os clientes e manter a organização nas vagas de estacionamento. A faixa salarial para esse cargo é a combinar e os benefícios que a empresa oferece aos seus colaboradores são:

Assistência Médica e Odontológica;

Vale Transporte;

Auxílio Desenvolvimento;

Auxílio Academia;

Auxílio Farmácia;

Convênio com empresas parceiras;

Participação nos Lucros;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem acessar a página de participação considerando todas as informações, bem como os requisitos exigidos para participar do Processo Seletivo da empresa!

