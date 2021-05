São 15 vagas para Motoristas

A Raia Drogasil tem empregos disponíveis para Motoristas, na região de Guarulhos, São Paulo. São 15 vagas abertas e para participar da seleção, os interessados devem ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria D. Veja, a seguir, todas as informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Raia Drogasil tem empregos para a Região de Guarulhos

São 15 oportunidades de empregos disponíveis pela Raia Drogasil para Motoristas, em Guarulhos, São Paulo. Para participar do processo de seleção, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria D;

Desejável que tenham experiência como Motorista de caminhão.

As atividades a serem realizadas nessa função serão: fazer entregas com o veículo nas filiais da empresa, cumprir as escalas de trabalho, realizar manobras com o veículo no pátio quando houver necessidade, descarregar a mercadoria verificando sempre as informações para se certificar de que está tudo correto e identificar quando o veículo estiver precisando de manutenção.

O salário que está sendo oferecido pela empresa é no valor de R$2.000 a R$2.100 além dos seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Refeitório;

Auxílio Farmácia;

Desconto em Produtos;

Participação nos Lucros;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

A Raia Drogasil tem empregos para Motoristas em Guarulhos, São Paulo. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de participação, considerando todas as informações, bem como os requisitos exigidos pela empresa.

