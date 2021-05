São 187 vagas abertas pelo país

A Randstad tem empregos e está divulgando inúmeras oportunidades para diversas regiões do país. São cargos com benefícios! As vagas estão disponíveis até que haja a devida contratação imediata. Por isso, veja as informações para se candidatar a uma das oportunidades agora mesmo!

Randstad tem empregos pelo país

A recrutadora está divulgando mais de 180 oportunidades para TODO BRASIL. Os contratados terão direito a desconto em produtos, plano médico, auxílio academia, plano odontológico, home office, participação nos lucros, previdência privada, restaurante interno, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, restaurante interno, auxílio creche, convênio com empresas parceiras e outros. Os cargos anunciados são:

Analista e Commerce Sênior;

Analista de Vendas B2 B Sr;

Enfermeiro;

Gerente de Loja – Torres;

Gerente de Loja – Aracaju;

Gerente de Loja – Balneário Camboriú;

Gerente de Loja – Bonocô;

Gerente de Loja – Moinhos;

Gerente de Loja – Ilha do Governador;

Gerente de Loja – Uberaba;

Operador Logístico (Empilhadeira);

Analista de Inteligência de Mercado Sr (Temporário);

Assistente de Loja;

Estagiário de Controladoria;

Auxiliar de Logística – Itapeva / SP;

Analista de Laboratório PL – Araraquara;

Auxiliar de Logística – Bragança Paulista / SP;

Auxiliar de Logística – Atibaia / SP;

Analista de Recrutamento e Seleção Jr (Temporário);

Vendedor Reserva – Natal;

Vendedor Reserva – Fortaleza;

Arquiteto C# Sênior;

Operador de Produção – Blumenau;

Analista de Trade Marketing – Fotografia de Sucesso;

Arquiteto Java;

Analista de Transformação Digital;

Analista de Recrutamento e Seleção – Posições Estratégicas;

Promotor Trade Execução;

Motorista de Entrega;

Motorista de Entrega – Florianópolis Heineken;

Supervisor de Vendas Execução;

Promotor de Merchandising;

Ajudante de Entrega – Benevides;

Vendedor Reserva;

Executivo Vendas & Execução;;

Desenvolvedor C#;

Validador;

Promotor de Vendas – Uberlândia;

Ajudante de Entrega – Florianópolis;

Operador Logístico;

Operador Logístico (Empilhadeira) – Cachoeirinha;

Vendedor – Pirenópolis;

Consultor Comercial;

Vendedor Externo;

Supervisor de Vendas I;

Promotor de Merchandising;

Ajudante de Entrega PCD – Brasília.

Como se inscrever

Quem quiser fazer parte de uma empresa referência e obter benefícios com carteira assinada, pode acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas disponíveis e cadastrar o currículo atualizado. A Randstad tem empregos e pode garantir o seu recrutamento para empresas que promovem crescimento profissional.

