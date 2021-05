São 20 vagas para Consultor

A PWR Gestão tem empregos disponíveis para Consultor em São Paulo. São 20 vagas abertas e para se candidatar, é necessário que o candidato esteja cursando ou seja graduado nos cursos de Contabilidade, Engenharia, Administração ou Economia. Veja, a seguir, todas as informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

PWR Gestão tem empregos em São Paulo

Há 20 vagas de empregos disponíveis pela PWR Gestão para a função de Consultor, em São Paulo. Para participar da etapa de seleção, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

O candidato deve ser graduado ou acadêmico dos cursos de Contabilidade, Engenharia, Administração ou Economia;

Necessário que tenha disponibilidade para viajar pela empresa;

Conhecimento em Informática.

As atividades a serem desempenhados no cargo são: realizar a atuação voltada para gestão empresarial, trabalhar com análises e operações de todas as áreas referentes à gestão empresarial, fazer as atividades do projeto no local ou em backoffice e realizar atuação para a adequação dos projetos de planejamento tributário, governança corporativa e consultoria jurídica.

A empresa oferece aos colaboradores, além do salário a combinar, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Bolsa Auxílio;

Convênio com empresas parceiras;

Programa de Treinamentos;

Participação nos Lucros;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

A PWR Gestão tem empregos para Consultor em São Paulo. Para se inscrever, os interessados precisam acessar o site de participação, levando em consideração todos os requisitos informados pela empresa para se candidatar.

