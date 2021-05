São 30 vagas abertas em Fortaleza

A Carajás tem empregos para Operador de Caixa em Fortaleza. Estão disponíveis 30 vagas e para se candidatar ao cargo é necessário experiência na área. Veja, a seguir, todas as informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Carajás tem empregos para Operador de Caixa

A empresa Carajás está com a oferta de 30 vagas de emprego para a função de Operador de Caixa em Fortaleza. Os requisitos exigidos para participar da seleção são os seguintes:

Experiência na área;

Conhecimento na função de operação de caixa.

Entre as atividades que serão realizadas pelos contratados estão a higienização, conservação e organização do caixa, colocação de preços, limpeza e abastecimentos das gôndolas para expor os produtos, realização de teste nos itens eletrônicos no momento da compra, entre outras atividades requeridas para o cargo.

Além disso, os benefícios que a Carajás oferece aos seus colaboradores são:

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Restaurante Interno;

Desconto em Produtos;

Programa de Treinamentos;

Bicicletário.

Como se inscrever

A empresa Carajás tem empregos para oferecer em Fortaleza na função de Operador de Caixa. Os interessados em se candidatar devem acessar a página de participação, considerando todas as informações referentes à vaga.

A Carajás é uma empresa com história, fundada em Maceió no ano de 1974, sendo hoje uma das oito melhores lojas de material de construção do país, com o total de oito lojas em estados do Nordeste. Além disso, é referência no mercado pois oferece sempre produtos de qualidade e modernos aos seus clientes. Portanto, esta é uma ótima oportunidade para todos que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho.

