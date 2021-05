São 313 NOVAS vagas de empregos pelo país

Trabalhe na STONE e garanta muitos benefícios! A Stone, mais uma vez, está divulgando NOVAS oportunidades de emprego para TODO O BRASIL. São mais de 300 vagas para aqueles que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. As contratações estão acontecendo de maneira imediata e estão destinadas para diversas regiões do país. A empresa é referência no ramo de pagamentos e garante muitos benefícios aos contratados! Veja como se candidatar às vagas!

Trabalhe na STONE: Mais de 300 vagas anunciadas!

A Stone Company tem 313 vagas de emprego e os contratados terão direito a muitos benefícios, além do salário compatível com o mercado. Dentre eles, estão:

plano de saúde;

plano odontológico;

auxílio academia;

auxílio combustível;

programa de remuneração variável;

auxílio creche;

vale-refeição;

entre outros.

Considerando todas essas vantagens, veja quais são os principais cargos disponíveis para se candidatar e garanta sua inscrição!

Auxiliar de Logística;

Agente Stone Consultor Comercial Externo.

Ambas as funções estão disponíveis em diversas cidades do país, com inúmeras oportunidades. De acordo com a STONE Company, o cargo de Auxiliar de Logística é para o profissional que compartilhará e elevará a cultura e excelência da empresa até os seus clientes. Os contratados deverão articular as operações entre o cliente e a empresa, encantando e promovendo parcerias.

Já a função de Agente Stone Consultor Comercial Externo é para os profissionais que atuarão diretamente com as soluções financeiras aos lojistas do Brasil. Não trata-se de ser apenas um vendedor, mas um parceiro de todos os clientes que farão parte de suas jornadas. É preciso ter paixão pelo atendimento e uma excelente comunicação! O consultor atuará em seu escritório ou em centros comerciais, diariamente.

Como se inscrever

As oportunidades divulgadas essa semana na STONE estão anunciadas para todo o Brasil e você pode fazer parte dessa equipe de sucesso. Trabalhe na STONE! Para se candidatar a uma das vagas, os interessados precisam acessar o site de inscrição, selecionar uma das vagas e realizar o cadastro do currículo devidamente atualizado! Quer obter o registro em carteira em uma empresa de sucesso? Cadastre-se na página de participação.

