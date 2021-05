São 33 vagas em TODO BRASIL

A empresa Atos tem empregos disponíveis pelo país! A companhia tem novas vagas abertas com benefícios em várias regiões do Brasil. Se você está desempregado e a procura de uma empresa de sucesso, não pode deixar de conferir as oportunidades anunciadas pela Atos. São 33 cargos com muitas vagas abertas! Veja as informações disponíveis para contratação!

Empresa Atos tem empregos divulgados pelo país

As vagas anunciadas preveem benefícios como assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, plano de aquisição de ações, programa de treinamentos, horário flexível, home office, massoterapia, previdência privada, programa de remuneração variável, sala de jogos, seguro de vida e outros. Os cargos divulgados são:

Analista de Recursos Humanos (Recrutamento e Seleção);

Engenheiro de Software Full Stack;

Desenvolvedor C++;

Consultor SAP PI/Po;

Desenvolvedor Java;

Desenvolvedor Mobile;

Analista Suporte de Aplicação III;

Analista Desenvolvimento Sistemas;

Engenheiro de Dados;

Analista Suporte Servidores;

Analista Segurança III;

Técnico Suporte ao Usuário Espanhol – Londrina e Região;

Arquiteto de Soluções;

Consultor SAP Sd;

Analista de QA;

Consultor de Redes II (Firewall);

Analista Service Desk;

Analista Desenv. de Sistemas II;

Técnico Infraestrutura Mainframe;

Consultor Office 365;

Analista de Suporte a Aplicações;

Project Manager.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar a página de inscrição, escolher entre as oportunidades anunciadas e cadastrar currículo atualizado. A empresa Atos tem empregos para profissionais que tenham responsabilidade, compromisso e dinamismo. Cadastre-se para participar a uma das oportunidades da Atos!

