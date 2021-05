São 37 vagas abertas pelo país

A Marfrig tem empregos pelo país! São muitas oportunidades anunciadas para aqueles que buscam uma chance com carteira assinada! A empresa é referência em produtos alimentícios e produz para todo os estados brasileiros. Atualmente, são 37 cargos disponíveis com muitas oportunidades abertas! Quer se candidatar a uma delas? Veja as orientações, a seguir!

Marfrig tem empregos para TODO BRASIL

A Marfrig conta com faixa salarial compatível com o mercado em todas as oportunidades. Além disso, todos os contratados terão direito a auxílio farmácia, auxílio fretado, cesta básica, seguro de vida, café da manhã e demais benefícios. Os cargos anunciados pela empresa Marfrig Foods com muitas vagas são:

Eletricista;

Treinador;

Auxiliar Operacional;

Lombador;

Refilador;

Supervisor Operacional;

Assistente de Controle da Qualidade;

Analista de Recursos Humanos;

Desossador;

Treinador Operacional;

Magarefe;

Mecânico Industrial;

Supervisor de Manutenção;

Torneiro Mecânico;

Eletricista;

Auxiliar de Cozinha;

Analista de Recursos Humanos;

Operador de Empilhadeira;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Auxiliar de Almoxarifado;

Ergonomista;

Pedreiro.

Todas as oportunidades podem sofrer alterações a qualquer momento, considerando a contratação imediata de algumas das funções disponíveis. Para se inscrever, veja as orientações, a seguir!

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas disponíveis na Marfrig Foods, pode acessar o site de inscrição e garantir o cadastro de currículo, selecionando a função almejada. Lembre-se de atualizar o documento curricular, pois trata-se da etapa principal para o Processo Seletivo de recrutamento da empresa.

A Marfrig tem empregos pelo país e está em busca de profissionais comprometidos com o sucesso e bons resultados sempre! Quer fazer parte da equipe? Cadastre-se na página de inscrição.

Mantenha-se sempre atualizado com as vagas de empregos divulgadas aqui, no Notícias Concursos!