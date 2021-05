São 41 novas vagas abertas

A B2W Digital tem empregos e está divulgando oportunidades com muitos benefícios! Para quem não conhece, a empresa é uma parceria entre grandes nomes como a Americanas! Se você está em busca de uma oportunidade com registro em carteira e o crescimento profissional, não pode deixar de conferir as informações, a seguir!

B2W Digital tem empregos pelo país

A empresa está divulgando vagas de emprego com benefícios como assistência médica e odontológica, home office, seguro de vida e vale-transporte. Os interessados devem considerar também uma remuneração compatível com o mercado, em questão. Os cargos disponíveis, no momento, são:

Analista de Dados PL;

Analista de Operações SR;

Líder de Operações;

Coordenador de Operações Resende;

Líder de Logística Resende;

Supervisor de Logística Resende;

Coordenador de Prevenção de Perdas Resende;

Supervisor de Prevenção de Perdas Resende;

Líder de Prevenção de Perdas Resende;

Coordenador de Operações Seropédica;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Analista de Dados;

Gerente de Operações Logísticas (Transportes de Maquininha);

Auxiliar de Manutenção;

Analista de Projetos Pleno;

Jovem Aprendiz;

Analista de Operações;

Operador de Logística PCD;

Analista de Desenvolvimento Organizacional (DHO);

Auxiliar de Prevenção de Perdas;

Supervisor de Atendimento;

Analista de Experiência do Usuário;

Analista de Comunicação Interna Pleno;

Coordenador de Operações Comerciais;

Analista de Planejamento;

Agente de Risco I;

Assistente Administrativo;

Coordenador de Projetos;

Analista de Projetos;

Coordenador de Treinamento;

Técnico de Manutenção;

Coordenador de Desenvolvimento Humano.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades devem acessar a página de inscrição, escolher dentre as oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo atualizado. A B2W Digital tem empregos e está procurando profissionais que busquem crescimento pessoal e profissional!

Mantenha-se atualizado com as vagas de emprego diárias anunciadas aqui, no Notícias Concursos!