São 60 vagas para Conferente de Logística

Farmácia tem empregos disponíveis para Conferente de Logística em Guarulhos, São Paulo. São 60 vagas e para se candidatar é necessário que os interessados tenham experiência anterior com inventário. Veja, a seguir, todas as informações sobre as oportunidades!

Farmácia tem empregos para a Região de Guarulhos

A Raia Drogasil está com a oferta de 60 vagas de empregos para a função de Conferente de Logística em Guarulhos, São Paulo. O principal requisito exigido pela empresa é que o candidato tenha experiência com inventário.

As atividades a serem realizadas pelos colaboradores nessa função serão:

Fazer a conferência do recebimento das mercadorias, utilizando um coletor de dados para garantir a entrada no sistema sem divergências;

Realizar a contagem do estoque físico;

Realizar o encaminhamento das mercadorias para os endereços e áreas adequadas;

Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

Além disso, o salário que a empresa oferece aos funcionários é entre R$1.500 e R$1.600 mais os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Refeitório;

Vale Transporte;

Auxílio Academia;

Auxílio Farmácia;

Participação nos Lucros;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Farmácia tem empregos para Conferente de Logística na Região de Guarulhos, em São Paulo. Para se inscrever, os interessados precisam acessar o site de participação, levando em consideração todas as informações referentes às vagas.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!