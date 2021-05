São 63 vagas pelo país

A Britânia tem novos empregos e está em busca de profissionais comprometidos com o sucesso! A empresa tem mais de 60 cargos anunciados e diversas oportunidades em cada um. Quem estiver em busca da carteira assinada e seus benefícios, pode garantir a participação no Processo Seletivo da Britânia, com as informações, a seguir!

Britânia tem novos empregos pelo país

A empresa de produtos eletrodomésticos está anunciando várias oportunidades com benefícios. Os principais destaques da empresa, ao ser contratado, são os planos de saúde médico e odontológico, auxílio creche, consignado, seguro de vida, participação nos lucros ou resultados, refeitório e muito mais. Os cargos abertos na Britânia são:

Assistente de Negociação de Ações Consumeristas I;

Assistente de Back Office;

Desenvolvedor C# Full Stack Pl;

Programador Progress Sr;

Técnico em Informática II;

Operador de Depósito;

Operador de Empilhadeira;

Conferente;

Almoxarife;

Inspetor da Qualidade I;

Analista de Trade Marketing Pl;

Encarregado de Manutenção Elétrica;

Estagiário de Marketing e-Commerce;

Analista de Trade Marketing On-line;

Projetista de Produtos II;

Encarregado de Manutenção Mecânica;

Técnico de Informática I;

Técnico de Injeção Plástica;

Técnico de Processo SMT Sr;

Técnico de Manutenção SMT Jr;

Eletricista de Manutenção Industrial I;

Assistente de Compras I;

Analista Desenvolvimento de Produto – Pleno;

Supervisor de Produção;

Engenheiro de Produto PL Smartphone;

Analista Contábil Pl (Controle de Obras);

Analista de e Commerce e Mídias Jr;

Programador .Net;

Programador Node.Js e React;

Eletricista de Manutenção Industrial I.

Como se inscrever

A Britânia tem novos empregos e os interessados em uma das oportunidades pode acessar a página de participação, escolher uma das vagas e cadastrar o currículo atualizado. A empresa está em busca de profissionais que se comprometam com bons resultados sempre!

