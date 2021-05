São 70 novas vagas abertas

A Meta BPO tem empregos! São novas oportunidades lançadas neste início de semana para quem está à procura de chances de contratação com carteira assinada. A empresa intermedia o recrutamento de profissionais em outras empresas que são referências no mercado. Veja, a seguir, todas as informações para se inscrever!

Meta BPO tem empregos para TODO BRASIL

Os contratados através da intermediação da Meta BPO terão direito a benefícios como plano médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte e vale-refeição. Os cargos disponíveis para contratação estão divulgados, a seguir!

Analista de Recrutamento & Seleção Pleno;

Consultor de Planejamento Estratégico;

Analista de Atração e Seleção (Foco em TI);

Nutricionista Representante de Visitas Médicas I;

Analista Administrativo Comercial Jr (TEMPORÁRIO);

Assistente de Ativo Fixo;

Analista de Service Desk;

Representante de Vendas;

Analista de Validação II – Temporário;

Estagiário Office;

Estagiário Best Center;

Analista de Processos Pleno;

Analista Contábil Pleno;

Assistente Financeiro;

Analista Contábil;

Supervisor Técnico;

Advogado Generalista Sênior;

Gerente de Planejamento e Gestão de Indicador;

Analista de Logística;

Técnico de Serviços e Instalações;

Analista de Farmacovigilância;

Analista de Contas a Pagar;

Analista Financeiro JR em Mauá – SP;

Analista de Remuneração;

Operador de Produção;

Técnico Eletrônico;

Analista de Melhoria Contínua;

Operador de Transporte de Cargas (Belford Roxo RJ);

Analista de Customer Service Jr. (Temporário);

Analista de PCP Sênior;

Analista de Sistemas;

Promotor de Vendas.

Como se inscrever

A Meta BPO tem empregos e está a procura de profissionais comprometidos com o sucesso. Quem tiver interesse em uma das oportunidades pode acessar o site de inscrição, selecionar a oportunidade desejada e cadastrar o currículo atualizado.

