São Bernardo 0 x 0 Água Santa – Netuno é melhor, mas Bernô segura 0x0

São Bernardo 0 x 0 Água Santa – Netuno é melhor, mas Bernô segura empate na final



O time de Diadema foi levemente superior, mas não conseguiu chegar ao gol neste sábado

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 29 (AFI) – O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A2 terminou empatado. O Água Santa teve uma leve superioridade, mas não saiu de um empate sem gols diante do São Bernardo, na noite deste sábado, no estádio Primeiro de Maio. Vale lembrar que ambas as equipes já estão confirmadas na elite do futebol estadual em 2021.

Com o resultado, quem vencer no jogo de volta, na próxima segunda-feira, às 17h30, no Canindé, será campeão. Um novo empate levará o duelo para os pênaltis. O jogo acontecerá no estádio da Portuguesa, porque o Distrital do Inamar não conta com torres de iluminação.

TUDO IGUAL!

Água Santa e São Bernardo fizeram um primeiro tempo equilibrado. Ambos os times ficaram se estudando, mas o clube de Diadema arriscou um pouco mais e ficou perto de abrir o placar logo aos quatro minutos. Após linda troca de passe, Lelê recebeu na entrada da pequena área e bateu na saída do goleiro Gabriel Gasparato. A bola foi caprichosamente pela linha de fundo.

Mais cauteloso, o São Bernardo foi ameaçar aos 32 minutos. Giannotti recebeu na entrada da área e chutou. A bola passou rente à trave. E foi só. O duelo continuou equilibrado, com o Água Santa tendo um volume maior, principalmente com Dadá Belmonte. O atacante chamou a responsabilidade, mas não encontrou espaço e o zero não saiu do marcador.

São Bernardo e Água Santa ficam no empate. Foto: Michael Sanches

SE SEGURA, BERNÔ!

No segundo tempo, o Água Santa foi para cima e criou boas oportunidades de abrir o placar. Dadá Belmonte arriscou e mandou por cima do gol. Já Giovanni Pavani, dentro da área, exigiu um milagre do goleiro Gabriel Gasparoto, que se transformou em um dos destaques do duelo.

O Água Santa foi crescendo na partida e empurrou o São Bernardo para o seu campo de defesa. O time de Diadema teve grandes oportunidades de abrir o placar, mas acabou pecando nas finalizações. Em uma delas, Bambam saiu de frente para o gol, mas demorou a finalizar e facilitou a vida do goleiro.

Nos minutos finais, o São Bernardo até esboçou uma pressão, mas também não foi efetivo. Com isso, o jogo acabou com placar em 0 a 0.