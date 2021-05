São Bernardo FC e Oeste duelam na ida das semifinais do Paulista A2

Paulista

São Bernardo FC x Oeste – Rubrão coloca campanha à prova na busca pelo acesso



Do outro lado, o Bernô tenta fazer jus ao fator casa para abrir vantagem no jogo de ida das semifinais do Paulista A2

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 23 (AFI) – Depois de uma campanha irretocável até aqui, o Oeste está a um passo do tão sonhado acesso e de avançar para a final do Campeonato Paulista da Série A2. Nesta segunda-feira (24), o Rubrão visita o São Bernardo FC, às 20h, no primeiro jogo das semifinais do estadual. Enquanto o time visitante tenta colocar o favoritismo à prova, o Bernô quer fazer jus ao fator casa para abrir vantagem.

O jogo de volta das semifinais, por sua vez, acontece na próxima quinta-feira (27), na Arena Barueri, às 21h. Em caso de empate no placar agregado, não há vantagem por campanha, ou seja, o acesso para a elite do Paulistão será decidido nos pênaltis.

Para chegar até essas semifinais, o Oeste fechou a primeira fase na liderança com 36 pontos com uma campanha de onze vitórias, três empate e apenas uma derrota em 15 jogos. Já nas semifinais empatou o jogo de ida por 0 a 0 com o XV de Piracicabe e na volta, venceu por 2 a 1. Já o São Bernardo FC foi quinto na primeira fase com 23 pontos e passou pelo Atibaia na semi, ao vencer por 1 a 0 e depois empatar em 1 a 1.

São Bernardo e Oeste voltam a se encontrar nas semifinais do Paulista A2 (Foto: Gabriel Goto/São Bernardo)

SÃO BERNARDO FC

Para esse primeiro jogo das semifinais, o técnico Ricardo Catalá poderá contar com força máxima para escalar o São Bernardo FC, afinal a Federação Paulista de Futebol (FPF) zerou os cartões amarelos da primeira fase e como nenhum jogador foi expulso nas quartas de final, não há ninguém suspenso.

Alguns atletas, por conta da maratona de jogos, até reclamaram de dores musculares, mas não devem ser problemas e deverão ficar à disposição. De qualquer forma, o elenco do Bernô segue com os pés no chão e sabe que tem que conquistar seu objetivo jogo a jogo.

“Ainda não ganhamos nada na A2 e temos que manter os pés no chão para esses dois confrontos que serão muito difíceis. A comissão técnica vem nos passando muita tranquilidade e orientação e vamos muito focados para essas partidas”, disse o lateral Eduardo Diniz em entrevista nos últimos dias.

OESTE

Do outro lado, o técnico Roberto Cavalo também não deve ter problemas para escalar o Oeste com o que tem de melhor, já que não tem desfalques por suspensão ou lesão. Tanto que a tendência é que o comandante mantenha a mesma equipe que começou a partida de volta das quartas de final contra o XV de Piracicaba.

Autor de um dos gols da classificação nas quartas de final, o meia-atacante Léo Artur disse que o Rubrão segue focado: “Estamos treinando firme para mais essa decisão que temos pela frente. Seguimos forte em nosso objetivo que é o acesso para a elite”.