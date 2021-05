Paulista

São Bernardo FC 1 x 1 Oeste – Tudo igual no jogo de ida da semi do Paulista A2



O Rubrão até saiu na frente do placar com Victor Lisboa, mas Gionotti deixou tudo igual já nos minutos finais

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 24 (AFI) – O primeiro capítulo da fase semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 terminou na noite desta segunda-feira (24). Depois do Água Santa abrir vantagem diante do Rio Claro, São Bernardo FC e Oeste ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo e a decisão pelo acesso ficou totalmente em aberto. O visitante até saiu na frente do placar com Victor Lisboa, mas Gionotti deixou tudo igual já nos minutos finais.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (27), desta vez na Arena Barueri, às 21h. Em caso de mais um empate, como não há vantagem por campanha, o acesso para a elite do Paulistão e a vaga na final será decidida nos pênaltis. Uma vitória para qualquer um dos dois lados, vale a classificação.

A Rádio Futebol Interior transmitiu AO VIVO esta partida com equipe própria. O duelo teve narração de Marcelo Corsato, reportagens de Levi Junior, placar ao vivo de Gustavo Marques e apresentação de Claudinei Corsi.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo do duelo foi bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira chance real de gol veio pelos lados do Oeste. Aos cinco minutos, Léo Artur cobrou escanteio e Sandoval subiu mais alto que os zagueiros, mas a bola desviou em um defensor e saiu raspando a trave direita.

São Bernardo FC e Oeste empatam na ida da semi do Paulista A2 (Foto: Alê Vianna)

A resposta do São Bernardo FC veio em um contra-ataque rápido. Aos 20, Rodrigo Sousa fez o pivô e rolou para Gionnotti, que chegou chutando cruzado, mas a bola pegou muita força e saiu pela linha de fundo. Sete minutos depois, o próprio camisa 7 avançou em velocidade e tocou para Léo Castro, que mesmo de frente para o gol, chutou por cima. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Oeste fez pressão nos primeiros minutos do segundo tempo. Tanto que depois de algumas boas tentativas, conseguiu abrir o placar aos 23 minutos. Em mais uma cobrança de escanteio de Léo Artur, Victor Lisboa apareceu na área sem marcação e bateu de chapa para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário, que só olhou a bola morrer no fundo das redes.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, já que ambos os treinadores fizeram diversas substituições em ambas as equipes. De qualquer forma, o São Bernardo FC não abaixou a cabeça e conseguiu chegar ao empate nos minutos finais. Aos 41, Gionotti pegou a sobra e de fora da área, mandou um chute rasteiro indefensável para o gol. Até por conta disso, o placar terminou mesmo com o empate em 1 a 1.