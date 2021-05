São João em casa: confira lista de lives juninas

Por causa da pandemia do coronavírus, o São João 2021 também será dentro de casa. Para promover entretenimento e matar a saudade da folia, alguns artistas prepararam shows virtuais especiais para a época. Confira abaixo a lista de lives juninas para você aproveitar com a família:



Foto: Reprodução



Arraiá Bell Marques: 5 de junho

Tá liberado comprar o milho e o licor’, afinal Bell Marques já tratou logo de anunciar que não deixará o São João passar em branco. O evento, que foi novamente batizado de “Arraiá Bell Marques”, acontece no dia 5 de junho a partir das 20 hrs , com transmissão via redes sociais e YouTube.



Arraiá do Rei com Zelito Miranda: 13, 23 e 29 de junho

A Live Arraiá do Rei com Zelito Miranda será no canal oficial do YouTube do forrozeiro, no mês de junho, nos dias 13 ás 14hs, no dia 23 às 19h30hs e no dia 29 ás 20hs, todas com duração de duas horas. Será um show onde Zelito vai cantar os seus sucessos como Do Jeito Que Seu Nego Gosta, Forró Porreta, Na Lama e músicas da tradição do São João para que todos se sintam acolhidos nesse momento de isolamento social.

Live de São João com Frank Aguiar: 5 de junho

Para agitar o público através das redes sociais, Frank Aguiar já começou os preparativos para a realização de uma live mais do que especial, que acontece no dia 05 de junho, a partir das 18h. O show será transmitido através do canal oficial do cantor no YouTube e contará com a participação de Django.

Ensaios de São João em Casa com Leo Estakazero: 21 de maio



Quem estava com saudades, já pode colocar sua sapatilha e arrastar o sofá da sala. Léo Estakazero anunciou para o próximo dia 21 de maio, às 20 horas, sua primeira live junina batizada Ensaios de São João em Casa. Este ano, a festa tem sabor especial. A comemoração dos 20 anos. A noite terá Jó Miranda e Norberto Curvello como convidados. A apresentação será transmitida no Youtube.



Arraiá do Safadão com Wesley Safadão: 19 de junho

Na ocasião, o forrozeiro apresentará, a partir das 20h no canal dele do Youtube, um repertório de grandes sucessos do período junino. Ainda não há informações sobre convidados.