São José 2 x 1 Penapolense – Gol no fim coloca Águia nas quartas

São José 2 x 1 Penapolense – Gol no último lance coloca Águia nas quartas



Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 22 (AFI) – O São José é mais um classificado às quartas de final do Campeonato Paulista Série A3. Na noite deste sábado (22), recebeu o Penapolense pela 14ª e penúltima rodada, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e venceu por 2 a 1, com direito a gol no último lance.

O São José chegou a 24 pontos na quinta colocação e não pode ser mais alcançado pelo nono colocado Desportivo Brasil, com 19. O Penapolense segue na 16ª e última posição, com seis pontos, formando o Z2 com o também rebaixado Batatais, com nove.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

Para se classificar antecipadamente, o São José se pôs ao ataque desde o apito inicial e não demorou muito para abrir o placar. Logo aos sete minutos, Lucas Lima recebeu grande passe, invadiu a área e chutou cruzado para excelente defesa do goleiro. O rebote, porém, foi para o meio da área e Radsley não desperdiçou.

A principal chance do Penapolense foi aos 34 minutos. Daniel Torres ficou com a sobra na intermediária e chutou muito forte e rasteiro, aproveitando o campo molhado. A bola acertou a trave.

Foto: Tião Martins – A.I. SJEC

SEGUNDO TEMPO

No começo da etapa final, Radsley buscou seu segundo gol na partida. Após cruzamento da direita, o atacante tocou de cabeça e passou perto do gol após desvio. O Penapolense respondeu em cobrança de falta de Elton. O goleiro Thiago Santos fez grande defesa e a bola ainda tocou na trave e foi para escanteio.

Mesmo rebaixado, o CAP não parou de lutar pelo empate e mereceu o gol de empate. Após toque de mão dentro da área, o árbitro marcou pênalti e Elton não desperdiçou, apenas deslocando o goleiro.

PEGOU FOGO NOS ACRÉSCIMOS

Já nos acréscimos, o São José se livrou da derrota quando Arthur tirou de cabeça praticamente em cima da linha após chute de dentro da área. Ainda mais no fim, Radsley quase fez o segundo do São José ao cobrar falta muito forte, mas a bola parou na trave.

GOL NO ÚLTIMO LANCE

Por fim, no último lance, após cruzamento da direita e cabeçada, o goleiro não conseguiu segurar e Anderson Magrão completou para definir a vitória do São José.

PRÓXIMOS JOGOS

A última rodada será realizada na terça-feira, às 15h. O São José visita o já eliminado Comercial, Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Já o Penapolense finaliza sua participação recebendo o Desportivo Brasil, que ainda sonha com o G8, no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis.