Paulista

São José 0 x 0 Marília – Águia e Tigre não saem do zero, mas ambos se mantem no G8



O MAC perdeu a chance de seguir na briga pela liderança e o rival chegou a quatro jogos sem derrota

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 17 (AFI) – Apenas uma partida fechou as disputadas da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 na noite desta segunda-feira (17). Em um duelo tradicional do interior, São José e Marília se enfrentaram no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, mas não saíram do empate sem gols. De qualquer forma, por conta dos outros resultados, ambas as equipes se mantiveram dentro do G8 a na briga pela classificação ao mata-mata.

Com o resultado, o Marília chega a três rodadas sem vitória e se complicou na briga pela liderança, mas segue em quinto com 18 pontos somados. Mesma pontuação do São José, que está em sétimo e diferente do rival vem embalado por quatro jogos sem derrota, sendo duas vitórias e dois empates nos últimos duelos do estadual.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira chance real não demorou para acontecer. Logo aos cinco minutos, depois de um escanteio cobrado na área, a bola sobrou para Branquinho, que chutou cruzado, mas colocou muita força na bola e mandou para fora, perdendo uma ótima chance para o São José.

São José e Marília empataram na 12ª rodada do Paulista A3 (Fotos: Tião Martins- A.I. SJEC)

Depois disso, os donos da casa cresceram na partida e tiveram mais duas boa oportunidades com Radsley e Pablo, ambos em chutes de fora da área. A resposta do Marília veio aos 36 minutos, quando Gustavo Nescau roubou a bola no meio-campo, foi avançando, mas na hora de chutar, bateu mascado e por isso, a bola acabou indo por cima do gols. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, os dois times se mandaram para o ataque no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Gustavo Nescau recebeu um cruzamento da direita na área e foi tentar tirar do goleiro, mas acabou mandando para fora. Porém a melhor chance do Marília veio aos 19, quando depois de um bate rebate na entrada da área, Bruno Sábia chegou chutando cruzado, mas a bola saiu por cima do gol.

A resposta do São José aconteceu em uma bola parada. Aos 24, depois de uma falta cobrada na área, Anderson Magrão subiu mais alto que os zagueiros e testou firme, mas a bola explodiu no travessão antes de sair. Já aos 30, foi a vez Danilo Baia arriscar um chute forte da intermediária para o Marília, mas Thiago Santos espalmou para fora. Nos minutos finais, ambas as equipes fora para o tudo ou nada, mas sem sucesso. Por isso, o duelo terminou com o empate sem gols.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira (20) para a disputa da 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Logo às 15h, o São José visita o Nacional, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Um pouco mais tarde, às 17h, o Marília recebe o Comercial, no Estádio Bento de Abreu.