São José x Linense – Águia quer fazer valer a vantagem no Paulista A3!

São José x Linense – Águia quer fazer valer a vantagem para seguir sonhando!



Por ter melhor campanha, o São José joga por empate no placar agregado, ou seja, pode perder por até um gol de diferença

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 30 (AFI) – O São José quer fazer valer a vantagem conquistada em Lins para chegar às semifinais e seguir forte na briga pelo acesso na Série A3 do Campeonato Paulista. O reencontro com o Linense será nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos.

Por ter melhor campanha, o São José joga por empate no placar agregado, ou seja, pode perder por até um gol de diferença, já que venceu na ida por 1 a 0. Para o Linense, resta vencer por dois ou mais gols de diferença. Vale lembrar que apenas os dois finalistas conquistam o acesso.

REFORÇO NA ÁGUIA!

O técnico Renato Peixe terá o reforço do meio-campista Lucas Gomes. Ele não atuou na primeira partida das quartas de final por estar suspenso. Agora, no entanto, Lucas Gomes volta e pode pegar o lugar de Oliveira. No restante do time, Peixe não deve fazer alterações.

São José quer confirmar a vaga. (Foto: Divulgação)

FORÇA MÁXIMA!

O técnico Edison Só terá força máxima para a decisão em São José dos Campos. Ele, aliás, deve repetir o mesmo time da ida. Não há suspensos e ninguém com Covid-19. Apenas Bruno Moura segue fora por lesão.