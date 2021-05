Paulista

São José x Marília – Briga direta para se firmar dentro do G-8 da A3



Ambos estão com 17 pontos e com muitos rivais na cola na briga por vaga na próxima fase

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 16 (AFI) – São José e Marília fazem um confronto direto na briga pelo G-8 do Campeonato Paulista da Série A3 nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Martins Pereira, pela 12ª rodada. Ambos estão dentro da zona de classificação.

O Marília sofreu um baque na rodada passada ao levar sonoros 3 a 0 do Nacional, em pleno Bento de Abreu. No entanto, ficou ainda na quarta colocação, com 17 pontos, quatro do líder Noroeste.

O São José, por outro lado, ficou no empate por 2 a 2 frente ao Rio Preto, fora de casa. O resultado fez com que caísse para a sexta posição, também com 17 pontos. Primeiro fora do G-8, o Capivariano tem 15.

COMO VEM O MAC?

O Marília terá alguns problemas para o duelo desta segunda-feira. O técnico Guilherme Alves, que voltará ao banco de reservas após cumprir suspensão automática, não poderá contar com o lateral Luan Gama e o atacante Rafael, ambos dispensados pela diretoria do clube.

São José quer ultrapassar o Marília na classificação. Foto: A.I. S.J.E.C

Rafael deixou o Marília por não ser aproveitado pelo treinador e retornará à Ferroviária. A dispensa de Luan Gama ainda é um mistério, pois o atleta, que estaria suspenso frente ao São José, vinha sendo titular de Guilherme Alves.

Já Felipe Cordeiro, com um edema na coxa esquerda, e Vitor Souza, se recuperado da Covid-19, seguem vetados. Júnior Santos ainda é dúvida, uma vez que sentiu uma lesão no primeiro tempo do duelo contra o Nacional.

E O SÃO JOSÉ?

Renato Peixe também não terá vida fácil para escalar o melhor São José para o duelo. O treinador perdeu o atacante Lucas Lima, expulso diante do Rio Preto. O treinador indicou ainda algumas mudanças pelo desgaste físico da maratona de jogos.

Para a vaga de Lucas Lima, o treinador tem duas opções, reforçar o meio de campo e colocar Lucas Formiga ou deixar o time ofensivo. Se essa for a aposta, Anderson Magrão deverá ser o escolhido para iniciar o jogo. Renato Peixe, no entanto, optou pelo mistério visando surpreender o adversário.