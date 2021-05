Paulista

São José x Penapolense – Águia tem chance de ouro para se classificar



O time de São José dos Campos depende apenas de si para avançar às quartas de final do Paulista A3

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 21 (AFI) – O São José tem uma grande oportunidade neste sábado de garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Para isso, precisa ganhar do já rebaixado Penapolense, às 20 horas, no Martins Pereira, pela penúltima rodada.

Invicto há cinco partidas, a Águia do Vale está na quinta colocação, com 21 pontos, três a mais que o nono colocado Capivariano. Devido a confrontos diretos nas duas últimas rodadas, o São José se classifica neste sábado com uma simples vitória.

Único time que ainda não ganhou nenhuma partida no campeonato, o Penapolense tem apenas seis pontos somados e, na lanterna, já está rebaixado para a Segunda Divisão. Faltando duas rodadas, a diferença para o Rio Preto, primeiro fora da degola, é de sete.

São José busca a classificação antecipada (Foto: Divulgação/São José)

VAI MEXER

O comportamento do São José na vitória sobre o Nacional, por 2 a 1, na capital paulista, agradou o técnico Renato Peixe, mas isso não quer dizer que ele mantenha o esquema com três zagueiros, utilizado na última rodada até mesmo de forma surpreendente.

O atacante Branquinho está novamente à disposição de Renato Peixe após cumprir suspensão automática contra o Nacional e deve entrar no lugar de um zagueiro. Existe também a possibilidade de mudanças no sistema ofensivo.

MESMA FORMAÇÃO

Sem ter muito para onde correr, o técnico Sérgio Caetano não deve realizar mudanças na Penapolense em relação ao time que empatou com o Bandeirante, por 1 a 1, na última rodada. O resultado decretou o rebaixamento do CAP para a Segunda Divisão.

“Infelizmente a campanha da equipe não foi a esperada, mas temos que manter a cabeça erguida e honrar a camisa do CAP. Estava treinando forte e espero aproveitar essa oportunidade para fazer o meu melhor. Vou disputar essas duas últimas partidas como finais de campeonato”, disse o atacante Cauê Doria.