São Paulo 4 x 0 Mirassol – Chegou a hora de encerrar o jejum?

São Paulo 4 x 0 Mirassol – Sem amarelar! Chegou a hora de encerrar o jejum?



Sem ser campeão estadual desde 2005, São Paulo volta à final após duas temporadas

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – O São Paulo terá a chance de derrubar o incômodo jejum de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista. Neste domingo, o Tricolor deixou o amarelo apenas na camisa do Mirassol, atropelou a surpresa do interior, por 4 a 0, no Morumbi, e se garantiu na final. Arboleda, Danilo Boza (contra), Gabriel Sara e Luciano fizeram os gols da vitória.

O time de Crespo chegou a oito vitórias seguidas no Morumbi: Santos, São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Santo André, Rentistas e Ferroviária e ainda espantou o fantasma do Mirassol, que havia eliminado o São Paulo nas quartas de final de 2020.

O Tricolor volta à final após dois anos. O São Paulo não vence o Paulistão desde 2005. A decisão será contra o Palmeiras, que eliminou o Corinthians. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda marcará as datas da final.



APAGAR DAS LUZES!

São Paulo e Mirassol até criaram algumas oportunidades, mas o primeiro tempo não teve grandes lances. Aos 14 minutos, Cássio Gabriel arriscou de fora da área e Volpi espalmou. A resposta do São Paulo veio aos 21 em chute de Benitez. A bola passou perto.

São Paulo está na final. (Foto: Divulgação)

O São Paulo teve outra chance aos 32 minutos. Essa um pouco mais perigoda. Reinaldo aproveitou bola rebatida e bateu na saída de Muralha. Daniel Borges tirou em cima da risca e evitou o gol tricolor. A insistência deu resultado e, aos 44, Arboleda fez de cabeça após aproveitar falha na saída de Muralha.

CONTRA O PATRIMÔNIO!

O São Paulo matou o jogo logo aos 4 minutos do segundo tempo. Pablo, mesmo na cara do gol, errou o chute. O atacante do São Paulo, porém, deu certo. A bola bateu no zagueiro Danilo Boza, do Mirassol, e entrou. Gol contra e São Paulo 2 a 0.

Goleada no Morumbi. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo)

O São Paulo se animou ainda mais e deu mais um golpe certeiro no Mirassol. Aos 11 minutos, Miranda desviou no primeiro pau e Gabriel Sara só completou para o fundo do gol. Luciano também foi para as redes. Aos 28 minutos, o atacante pegou de primeira cruzamento de Igor Vinícius e transformou o placar em goleada.