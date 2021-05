São Paulo acerta contratação de Milán, centroavante do Uruguai

Brasileiro

São Paulo acerta contratação de centroavante da seleção do Uruguai



Facundo Milán é constantemente convocado para defender a base da seleção de seu país

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Finalista do Campeonato Paulista, o São Paulo promete entrar forte no Brasileirão. O Tricolor anunciou a contratação do atacante Facundo Milán, de apenas 20 anos, do Defensor, do Uruguai. A confirmação veio por parte do próprio jogador.

O jogador foi um dos reforços pedidos pelo técnico Crespo, que vê o time carente na posição. No primeiro jogo contra o Palmeiras, inclusive, o São Paulo lamentou a falta de um específico camisa 9.

Facundo Milán com a seleção uruguaia

Na última temporada, o atleta fez nove jogos e marcou três gols. Ele brigará por posição com Pablo.