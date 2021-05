São Paulo aposta no bom momento para quebrar tabu em Itaquera

O São Paulo vai com um objetivo para enfrentar o Corinthians, neste domingo (2), às 22h15, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista: quebrar o tabu na casa do rival. Desde que a casa corintiana foi inaugurada, são 13 jogos, com dez vitórias do Alvinegro e três empates.

Para conseguir o primeiro triunfo em Itaquera, o Tricolor aposta no bom momento da equipe. Desde que o futebol retornou após uma parada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, foram oito jogos e oito vitórias da equipe comandada por Hernán Crespo.

Nesse período, o São Paulo venceu São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André, Ituano e Rentistas. O ataque do São Paulo vem muito bem desde a chegada de Crespo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Rentistas, a equipe chegou aos 30 gols em 11 jogos disputados nesta temporada, atingindo a média de 2,72 gols por partida.

Tantos gols dão ao São Paulo, o melhor ataque do estadual, com 25 gols. Para se ter uma ideia, os dois melhores ataques depois do Tricolor são de Corinthians e Red Bull Bragantino, com 13 gols cada.

Passado recente assusta

No entanto, a situação desse Majestoso repete o filme da temporada passada, que não terminou bem para o São Paulo. Na ocasião, a equipe era líder isolada do Brasileirão, com 50 pontos, sete a mais que o Atlético-MG, segundo colocado. Além disso, eram 12 jogos de invencibilidade na temporada.

Porém, o Corinthians venceu o clássico por 1 a 0, com gol do meia venezuelano Otero, dando mais sequência ao incômodo tabu são-paulino. Resta saber se a história será diferente na noite deste domingo.