Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: São Paulo domina Minas Brasília e chega a nove jogos sem derrota



Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 29 (AFI) – Abrindo a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo recebeu o Minas Brasília no CFA Laudo Natel, em Cotia, na tarde deste sábado (29) e fez o dever de casa ao superar as adversárias pelo placar de 3 a 0, chegando a nove jogos de invencibilidade na competição nacional.

No outro jogo do sábado, o Internacional recebeu o Cruzeiro no Sesc Campestre e também fez o dever de casa, vencendo as mineiras por 1 a 0.

SÓ DEU TRICOLOR

Foto: Gabriela Montesano / saopaulofc.net

Jogando em casa e buscando voltar a vencer, após empatar com o Cruzeiro na última rodada, o São Paulo controlou a partida desde o apito inicial e chegou ao primeiro gol aos 28 minutos com Glaucia.

Na sequência, aos 34, Duda ampliou a vantagem e chegou a sete gols na temporada, se isolando na artilharia do time. Antes do intervalo, Carol aproveitou boa chance e fez o terceiro.

No segundo tempo, o time paulista controlou a partida e conseguiu fechar o bom resultado com a vantagem construída na primeira etapa. Com o resultado, o São Paulo chegou a 22 pontos conquistados e pulou para a terceira colocação na tabela de classificação. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira (03), para enfrentar o Corinthians, às 18h, no CFA Laudo Natel, em Cotia.

VITÓRIA DO INTER



Jogando em casa, o Internacional recebeu a equipe do Cruzeiro e fez valer o mando de campo, superando as adversárias por 1 a 0, com um gol anotado por Leidi, aos 10 da segunda etapa, chegando à marca de cinco jogos de invencibilidade. Com o resultado, o time gaúcho chegou a 21 pontos conquistados, seguindo na quinta colocação, equanto o Cruzeiro estacionou nos nove pontos e segue na 11ª colocação, ameaçado de terminar a rodada no Z4.