Paulista

Depois de Facundo Milán, São Paulo encaminha chegada de outro gringo vindo da Espanha



Trata-se do meia-atacante Emiliano Rigoni, do Elche, da Espanha, faltando apenas decidir a forma de pagamento

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Ainda disputando a final do Paulistão na busca pelo título contra o Palmeiras, o São Paulo promete investir forte para a disputa do Brasileirão. Depois de acertar a chegada do atacante Facundo Milán, a diretoria tricolor tem conversas adiantadas para anunciar mais um gringo. Trata-se do meia-atacante Emiliano Rigoni, do Elche, da Espanha.

O acerto por um contrato definitivo está bem próximo, faltando apenas decidir a forma de pagamento que o Tricolor irá exercer já que por cronograma, só poderá disponibilizar desse dinheiro à partir do final do ano. A tentativa é para que o Elche aceite receber a primeira parcela em janeiro de 2022.

Emiliano Rigoni está perto do São Paulo

Emiliano deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Belgrano, em 2012, depois se transferiu para o Independiente, também da Argentina. A partir daí, foi se aventurar no futebol europeu, onde além do Elche, vestiu as cores de Sampdoria e Atalanta, da Itália e Zenit, da Rússia.

No time espanhol, o meia-atacante disputou 25 jogos e nesta temporada balançou as redes apenas duas vezes. Ainda está sendo estudado qual será o tempo de contrato entre ele e o São Paulo.