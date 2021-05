Paulista

São Paulo finda jejum e conquista 22ª taça estadual; veja cronologia



O Tricolor não conquistava o Paulistão desde 2005 e viu Corinthians e Palmeiras abrirem vantagem

Publicado em 23/05/2021

por Federação Paulista (FPF)

São Paulo, SP, 23 (AFI) – Campeão do Paulistão 2021 após superar o Palmeiras na tarde deste domingo no estádio do Morumbi, o São Paulo encerrou um jejum de 16 anos sem títulos estaduais e voltou a ser o terceiro maior vencedor do torneio na história, novamente empatado com o Santos nessa lista.

Sem vencer o Campeonato Paulista desde 2005, quando conquistou a sua 21ª taça, o time do Morumbi viu o Corinthians se distanciar na contagem, o Palmeiras desempatar e retornar à frente e o Santos superá-lo após mais de uma década de desvantagem.

CAMPEÃO EM 1931

Campeão pela primeira vez em 1931, quando o Paulistano tinha 11 títulos, Corinthians oito e o Palmeiras três, o São Paulo tornou-se um dos grandes vencedores após duas décadas importantes de conquistas.

São Paulo encerrou jejum de títulos neste domingo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Em 1957, quando levou a oitava taça no último título antes da construção do Morumbi, já era o quarto time com mais taças. Quando volta a ser campeão em 1970, porém, já vê o Santos à frente, com 12 títulos.

MAIS TÍTULOS

Em mais duas décadas vitoriosas, o tricolor superou o time santista em número de taças em 1989, quando conquistou a 16ª.

Bicampeão em 1991 e 1992, empata com o Palmeiras com 18 taças e fica apenas dois títulos atrás do Corinthians.

A década, porém, é boa para a dupla e em 1997, o Corinthians tem 21 e o Palmeiras 20 taças. O time alviverde, porém, só volta a ser campeão em 2008 e o São Paulo encosta.

Campeão paulista em 1998, 2000 e 2005, o São Paulo empata com os palmeirenses, mas vê o Corinthians disparar com 25 títulos.

Entre 2006 e 2016, porém, o Santos vence sete taças e volta a estar à frente dos são-paulinos. Desde então o Corinthians foi a 30 títulos, contra 23 do Palmeiras.

Os maiores campeões do Campeonato Paulista:

30 títulos

Corinthians

23 títulos

Palmeiras

22 títulos

Santos e São Paulo

Por Raoni David, especial para FPF