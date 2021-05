São Paulo marca no fim e empata com o Avaí Kindermann pelo Brasileirão feminino

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Avaí Kindermann neste sábado, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Santa Catarina, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

O Avaí saiu na frente com gol de Larissa, completando de cabeça o cruzamento de Katiellen para vencer a goleira tricolor. O São Paulo, por sua vez, foi chegar ao empate só aos 45 minutos do segundo tempo com Jaqueline, em cobrança de pênalti, salvando o clube do Morumbi no apagar das luzes.

São Paulo se safou da derrota para o Avaí no apagar das luzes

Com o resultado, o Avaí Kindermann segue fora da zona de classificação para as quartas de final do Brasileiro feminino. O time catarinense venceu apenas uma partida até agora, logo na estreia, contra o São José. Já o São Paulo segue em quinto lugar, com oito pontos, atrás de Corinthians, Palmeiras, Grêmio, e Santos.