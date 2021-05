São Paulo perde Daniel Alves, Luciano e Eder com lesões às vésperas de jogos decisivos

O empate em 0 a 0 com o Racing, na última quarta-feira, trouxe alguns problemas para o departamento médico do São Paulo. Nesta sexta-feira, o clube divulgou que Luciano, Daniel Alves e Eder registraram lesões após o jogo na Argentina.

O artilheiro do Tricolor na temporada passada, durante a partida, foi substituído com dores musculares. O jogador passou por exame de imagem e foi diagnosticado um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Já o camisa 10 da equipe sofreu um trauma na perna direita e sentiu dores na região posterior da mesma coxa. Foi constatado que o atleta possui um pequeno estiramento. Daniel segue em tratamento e, assim como Luciano, será reavaliado periodicamente.

Contra o Racing, Eder, que saiu do banco, até conseguiu terminar a partida, mas exames apontaram um edema na região posterior da coxa direita.

O São Paulo não estipulou prazo de recuperação do trio. Como o próximo compromisso do Tricolor é na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, neste domingo, é provável que Crespo escale uma equipe alternativa para o jogo, já que o time já está classificado em primeiro do grupo B.

Daniel Alves sofreu um trauma na perna direita durante a partida contra o Racing e, no lance, sentiu dores na região posterior da mesma coxa. Exame de imagem detectou pequeno estiramento. O camisa 10 segue em tratamento no Reffis e será reavaliado periodicamente. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 7, 2021

O atacante Eder terminou a partida contra o Racing relatando dores musculares e, após a realização de exames, teve diagnosticado um edema na região posterior da coxa direita. O atleta está em recuperação no Reffis. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 7, 2021