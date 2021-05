Libertadores

São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal-PER – Com reservas, Tricolor vence e avança em 2º



Bruno Alves, Joao Rojas e Vitor Bueno marcaram os gols do duelo disputado na noite desta terça-feira (25) no Morumbi

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 25 (AFI) – Com a classificação garantida desde a rodada passada, o São Paulo entrou em campo nesta terça-feira (25) para fechar a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores. Com um time recheado de reservas já que os titulares ganharam folga após o título do Paulistão, o time tricolor não teve problemas para vencer o Sporting Cristal-PER, pelo placar de 3 a 0. Bruno Alves, Joao Rojas e Vitor Bueno marcaram os gols do duelo.

Com o resultado, o São Paulo terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo E, com 11 pontos. Em seis jogos foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Agora, aguarda o fim da sexta e última rodada para conhecer o seu adversário nas oitavas de final, que será definido por sorteio. O rival terminou em terceiro, com quarto e irá disputar a Sul-Americana. O Racing-ARG terminou na liderança da chave com 14.

PRIMEIRO TEMPO

Ainda de ressaca após o título do Paulistão, o São Paulo entrou com um formação inteira reserva e por isso, apresentou um ritmo bem mais lentos nos minutos iniciais. Porém, teve gente querendo mostrar serviço. Aos 16 minutos, Joao Rojas recebeu na entrada da área, limpou o zagueiro e chutou de perna direita, mas a bola acabou explodindo na trave, antes de sair pela linha de fundo.

São Paulo vence Sporting Cristal-PER na última rodada da Libertadores

Já na segunda boa tentativa, o São Paulo conseguiu abrir o placar. Aos 24 minutos, Hernanes cobrou escanteio na área e Bruno Alves conseguiu subir mais alto que os zagueiros, para testar firme no cantinho, sem chances para o goleiro do Sporting Cristal. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória magra do time paulista.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, apesar da vantagem no placar, o São Paulo seguiu em cima e depois de algumas tentativas, ampliou o placar aos 22 minutos. Joao Rojas aproveitou um lançamento longo, puxou o contra-ataque, foi avançando e na entrada da área, esperou a saída do goleiro para mandar a bola colocada no ângulo de Alejandro Duarte.

Minutos depois, aos 24, foi a vez de Vitor Bueno deixar a sua marca. Galeno foi avançando desde o meio-campo e com um passe açucarado, deixou Vitor Bueno livre de marcação na entrada da área. Com espaço, o atacante dominou e bateu com calma no cantinho, fazendo 3 a 0 para o São Paulo. A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, mas o time de Morumbi conseguiu segurar a vitória por 3 a 0.