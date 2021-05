Brasileiro

São Paulo x Fluminense – Pupilos de Crespo vão fazer nova vítima?



Embalado pelo título paulista, o Tricolor estreia no Brasileirão contra o Fluzão

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 28 (AFI) – Muito mais aliviado depois de encerrar o jejum de nove anos sem título ao conquistar o Paulistão, o São Paulo espera estrear no Brasileirão com o pé direito neste sábado, quando recebe o Fluminense, às 21 horas, no Morumbi.

O São Paulo vem de um grande primeiro semestre. Além da conquista do Paulistão, o time comandado por Hernan Crespo conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores sem muitas dificuldades. O Tricolor foi o vice-líder do Grupo E, com 11 pontos, sete a mais que o terceiro colocado Sporting Cristal-PER.

Apesar de não ter sido campeão carioca – foi derrotado na final pelo Flamengo -, o Fluminense também vem de um grande primeiro semestre. Na Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras caiu no “grupo da morte” e mesmo assim terminou como líder, desbancando River Plate-ARG, Junior Barranquilla-COL e Santa Fé-COL.

Bruno Alves é a novidade no time do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

TUDO PRONTO?

Hernan Crespo comandou um treinamento nesta sexta-feira no CCT da Barra Funda e praticamente definiu os 11 titulares para a estreia no Brasileirão. A principal novidade é a presença de Bruno Alves no lugar de Arboleda, que foi afastado após ser flagrado em uma balada clandestina na última quinta-feira.

Para o confronto contra o Fluminense, o treinador argentino ainda não vai ter o lateral-direito Dani Alves e o meia Martín Benítez. Lesionados no jogo de ida da final do Paulistão, contra o Palmeiras, os dois continuam em tratamento no departamento médico. Ainda não há previsão de retorno.

SEM MUDANÇAS

Diante da grande atuação do Fluminense na vitória sobre o River Plate-ARG, por 3 a 1, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores, o técnico Roger Machado deve apostar na manutenção do time, já que não tem nenhum desfalque por contusão.

Depois de ficar um tempo afastado por conta da Covid-19, o atacante John Kennedy voltou a trabalhar no Centro de Treinamento Carlos Castilho. O jogador de apenas 19 anos está aprimorando o condicionamento físico e por isso ainda não está à disposição de Roger Machado.