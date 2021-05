Libertadores

São Paulo x Sporting Cristal-PER – E a ressaca, Tricolor?



No último domingo, o time comandado por Hernan Crespo conquistou o Paulistão

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 24 (AFI) – Ainda comemorando o título paulista conquistado no último domingo e o fim do jejum de nove anos, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira contra o Sporting Cristal-PER, às 21h30, no Morumbi, pela última rodada da Copa Libertadores.

Já classificado para as oitavas de final, o São Paulo é o vice-líder do Grupo E, com oito pontos, três a menos que o Racing-ARG, que recebe o lanterna Rentistas-URU. Na terceira colocação, com quatro pontos, o Sporting Cristal-PER depende de si para se classificar à Sul-Americana.

TIME RESERVA

Como os titulares entraram em campo no último domingo e ainda estão comemorando o título paulista conquistado sobre o Palmeiras, com a vitória por 2 a 0, no Morumbi, o técnico Hernan Crespo vai mandar a campo nesta terça-feira um time todo reserva.

São Paulo ganhou do Sporting Cristal-PER, por 2 a 0, no Peru (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Recuperado de lesão, o experiente atacante Éder está à disposição do treinador argentino para enfrentar o Sporting Cristal-PER. Por outro lado, Hernan Crespo não poderá contar com o lateral-direito Dani Alves e meia Benítez, que estão no departamento médico.

E O SPORTING CRISTAL?

O Sporting Cristal-PER depende apenas de si para ficar com o terceiro lugar da chave e garantir presença na Copa Sul-Americana. Para isso, o técnico Roberto Mosquera deve manter a mesma formação que fez o dever de casa na última rodada e ganhou do Rentistas-URU, por 2 a 0.

No último sábado, o Sporting Cristal entrou em campo pela nona rodada do Campeonato Peruano e foi goleado pelo Cesar Vallejo-PER, por 3 a 0, fora de casa. O resultado acabou com os 100% de aproveitamento do time, que segue na liderança isolada, com 24 pontos.