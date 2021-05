São quase 50 novas vagas abertas

A Globo tem empregos disponíveis! São novas oportunidades anunciadas que prometem muitos benefícios aos contratados! Se você quer fazer parte dessa equipe de sucesso, siga as orientações para se inscrever! A empresa televisiva está divulgando quase 50 novas vagas de emprego e as informações para se candidatar! Para participar do Processo Seletivo da Globo, veja as etapas, abaixo!

Globo tem empregos em diversos cargos

São cargos diversos para atuar nos setores da Globo! A empresa televisiva está divulgando inúmeras oportunidades de emprego com benefícios. Ao ser contratado, o colaborador terá direito a plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, vale-refeição, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e outros. Os cargos anunciados pela Globo são:

Engenheiro de Manutenção;

Analista de Desenvolvimento Artístico Sênior;

Técnico de Manutenção I;

Analista Planejamento Financeiro e Negócios II;

Cientista de Dados Pleno| Produtos e Serviços Digitais;

Analista de Planejamento e Controle Junior;

Analista de Acompanhamento de Entregas Pleno e Sênior;

Analista de Marketing (CRM) Sênior – Playboy;

Assistente de Produção I – Canais Globo;

Produtor Assistente;

Analista de Inteligência e Performance Pleno – Entretenimento;

Analista de Planejamento Financeiro e Negócios;

Analista de Planejamento Financeiro e Negócios I (TEMPORÁRIO);

Analista de Mídias Sociais PL – Produtos e Serviços Digitais;

Produtor de Tecnologia;

Analista de Planejamento Financeiro e Negócios II (Inteligência de Mercado);

Analista Plataforma Pós-Produção II;

Analista de Desenvolvimento de Afiliadas Sênior – Canais Globo;

Analista Remuneração Pleno;

Assistente Administrativo Pleno;

Analista de Marketing Júnior, Pleno e Sênior;

Analista de Business Intelligence II – Telecine – RJ;

Especialista de Tecnologia (Engenheiro de Dados) – Telecine;

Cientista de Dados Jr – Produtos e Serviços Digitais;

Gerente de Propaganda;

Diretor de Imagem;

Desenvolvedor IOS (Especialista) – Telecine;

Cientista de Dados Sênior – Produtos e Serviços Digitais;

Desenvolvedor Frontend – Telecine;

Analista QA Sênior – Telecine.

Como se inscrever

A Globo tem empregos e os interessados podem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas mencionadas e cadastrar o currículo atualizado. A empresa está buscando profissionais qualificados e que também queiram crescer junto da companhia, referência televisiva.

Acompanhe diariamente todas as vagas de empregos aqui, no Notícias Concursos, e garanta sua participação em diversos Processos Seletivos de recrutamento!