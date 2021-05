São sete vagas para Operador de Produção

A União Química tem empregos para a Região de Taboão da Serra, em São Paulo. São sete vagas disponíveis para contratação no cargo de Operador de Produção, e para se candidatar é necessários que os interessados tenham experiência em montagem, desmontagem e limpeza de equipamentos de compressão. Acompanhe, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

União Química tem empregos para a Região de Taboão da Serra

Estão abertas sete vagas pela União Química para contratação no cargo de Operador de Produção, em Taboão da Serra, São Paulo. Para participar do processo de seleção, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

Experiência em montar, desmontar e limpar os equipamentos de compressão e de área produtiva;

Ter trabalhado com compressoras rotativas dos modelos Killian e Fette;

Conhecimento na realização do controle no processo dos comprimidos;

Disponibilidade de horário para a atuação em três turnos.

Dentre as atividades a serem desempenhadas pelos contratados estão: realizar as atividades de acordo com cumprimento das normas da BPF e realizar o preenchimento da documentação produtiva.

A empresa oferece aos colaboradores, além da remuneração à combinar, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Transporte;

Vale Alimentação;

Café da Manhã;

Restaurante Interno;

Auxílio Farmácia;

Participação nos Lucros;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

A União Química tem empregos para Operador de Produção. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de participação, levando em consideração todas os requisitos informados.

A empresa é uma das maiores do ramo farmacêutico, atuando no mercado há 80 anos. Além disso, hoje possui cinco unidades de negócios buscando oferecer produtos de qualidade aos seus clientes.

