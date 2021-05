São vagas abertas em dois estados

A NIVEA tem empregos em dois estados do país! As oportunidades foram lançadas neste início de semana e estão garantindo muitos benefícios aos contratados. A empresa conta com mais de 130 anos de experiência no ramo de cuidados com a pele. Ela é referência em modernidade, inovação e alta qualidade. São vários cargos disponíveis para profissionais proativos e dinâmicos! Veja como se inscrever a uma das vagas!

NIVEA tem empregos em dois estados do Brasil

São vários cargos anunciados pela NIVEA, que proporciona muitos benefícios aos seus colaboradores. Os contratados terão direto a assistência médica e odontológica, home office, horário flexível, participação nos lucros, previdência privada, auxílio farmácia, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, auxílio combustível, auxílio estacionamento, auxílio creche, auxílio academia, consignado e muito mais! As funções disponíveis na empresa são:

Analista Trade Pleno Gerenciamento de Categoria;

Executivo de Vendas Canal Indireto SP;

Vendedor Pleno Manaus;

Coordenador de Administração de Vendas;

Sales Finance Coordinator;

Head Of Data & Insights | Data Intelligence Grouper;

Gerente Digital Distribution Jr;

Coordenador de Trade Marketing Categoria Bath & Nivea Men;

Analista de Dados (Digital Distribution);

Gerente de Marketing de Produtos Jr Sabonetes;

Representante de Demanda Médica Pleno RIO de Janeiro;

Gerente Regional de Vendas Jr – para BA / SE / AL.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas de emprego da semana, anunciadas pela NIVEA, pode acessar o site de inscrição e selecionar a oportunidade almejada. Depois disso, basta cadastrar o currículo atualizado e garantir a participação no processo seletivo.

A NIVEA tem empregos disponíveis em São Paulo e Rio de Janeiro. Há, ainda, mesmo que em menor quantidade, oportunidades em Salvador.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!