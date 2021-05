São vagas abertas em São Paulo

O Mercado Livre tem empregos em São Paulo para a função de Auxiliar de Atendimento Logístico. São cinco vagas abertas. Para se candidatar a uma das vagas é necessário que o candidato seja maior de 18 anos e tenha conhecimento em informática. Confira as informações para saber como se candidatar às vagas!

Há cinco vagas abertas pelo Mercado Livre para a contratação de pessoas para o cargo de Auxiliar de Atendimento Logístico em São Paulo. Os requisitos exigidos pela empresa aos seus candidatos são que eles tenham conhecimento em informática, tenham mais que 18 anos e habilidade na comunicação.

Considerar-se-á o diferencial de experiência em logística ou atendimento. As atividades a serem desenvolvidas na função serão a realização em atendimento aos clientes, alcance das metas de produtividade, qualidade no atendimento, tempo médio de resposta e fazer o monitoramento dos motoristas para garantir que a entrega será feita no prazo estipulado. Além da remuneração, os benefícios oferecidos aos colaboradores são os seguintes:

Assistência Médica e Odontológica;

Vale Alimentação;

Restaurante Interno;

Vale Transporte;

Auxílio Creche;

Auxílio Academia;

Auxílio Farmácia;

Desconto em Produtos;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Para saber mais informações sobre as vagas e o Processo Seletivo, acesse a página de participação.

