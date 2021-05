Saque em dinheiro do auxílio emergencial 2021 começa

Atenção, trabalhador. Você sabia? Já foi liberado o saque em dinheiro do auxílio emergencial 2021. Além disso, o pagamento da 1ª parcela do benefício já acabou. Tal finalização, ainda, abrangeu tanto o público do Bolsa Família, quanto os do Cadastro Único.

O grupo do primeiro programa, por sua vez finalizariam hoje já que seu calendário respeita os 10 últimos dias úteis do mês. Assim, a cada um desses dias, ocorre o pagamento à parte dos beneficiários que possuem certo número de NIS. Ademais, para os que constam no Cadastro Único, o calendário se organizou pelo mês da aniversário do público.

A Caixa Econômica Federal, concluiu na semana que passou, o processo de pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial a todos os participantes do Programa Bolsa Família. Para esses, portanto,, realiza hoje o pagamento para os integrantes que possuam o Número de Identificação Social (NIS) de final 0.

Ademais, o pagamento da segunda parcela do benefício tem previsão para ocorrer dia 18 de maio para participantes do Bolsa Família. Entretanto, para os demais beneficiários, ocorrerá a partir do dia 16 de maio , inscritos por meio digitais ou pelo CadÚnico do Governo Federal.

Saque em dinheiro da primeira parcela do Auxílio Emergencial se inicia hoje

A Caixa Econômica Federal, principal operadora do Auxílio Emergencial, também liberou nesta sexta-feira, dia 30, a possibilidade de realização de saque dos valores da primeira parcela do benefício deste ano. Assim, na data de hoje, estarão liberadas para saque os valores creditados aos nascidos no mês de janeiro.

Dessa forma, a antecipação da realização dos saques foi confirmada pelo Governo Federal no dia 15 de abril. Anteriormente, porém, a retirada da quantia só estaria disponível a partir do dia 4 de maio.

Nesse sentido, a instituição bancária aconselha que os beneficiários que apresentem dúvidas sobre o processo entrem em contato com sua Central de Atendimento através do número 111, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, é possível utilizar o seu portal oficial, disponível na internet.

Em suma, o novo Auxílio Emergencial deverá ser direcionado a famílias que possuam renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda per capita do grupo familiar seja inferior a meio salário mínimo. Sendo assim, atualmente, o benefício apresenta um valor médio de R$ 250,00, variando entre R$ 150,00 a R$ 375,00. Portanto, os valores a serem creditados a cada participante irão depender da constituição de seu grupo familiar.

Calendário de Saques – Público Geral – 1ª parcela

Adiante, portanto, confira na íntegra o calendário em que os beneficiários com inscrição no Cadastro Único poderão sacar os valores, em comparativo com o calendário antigo, sem o adiantamento do dia 15 de abril.

Mês de Nascimento Agora Antes Janeiro 30 de abril 04 de maio Fevereiro 03 de maio 06 de maio Março 04 de maio 10 de maio Abril 05 de maio 12 de maio Maio 06 de maio 14 de maio Junho 07 de maio 18 de maio Julho 10 de maio 20 de maio Agosto 11 de maio 21 de maio Setembro 12 de maio 25 de maio Outubro 13 de maio 27 de maio Novembro 14 de maio 01 de junho Dezembro 17 de maio 04 de junho

Como sacar o Auxílio Emergencial pelo Caixa Tem

Ademais, os valores disponibilizados hoje para saque aos nascidos no mês de janeiro poderão ser sacados também com utilização do aplicativo Caixa Tem. Então, para realização do processo é necessário que o usuário gere, através do aplicativo, um código de acesso ao caixa eletrônico. Dessa maneira, na próxima semana serão liberados para saque as quantias pertencentes aos participantes nascidos entre os meses de fevereiro e junho.

O processo de depósito e saque do benefício ocorreu de forma parecida como no ano anterior, ou seja, de forma escalonada. Assim, o intuito foi evitar uma possível sobrecarga nos servidores do aplicativo que possibilita as principais operações financeiras com o crédito gerado pelo programa.

É importante lembrar, ainda, que antes do período de liberação dos saques, é possível utilizar os valores para pagamentos de contas e boletos, através do app Caixa Tem.

Para a obtenção do código que libera o saque em caixa eletrônicos, portanto, será necessário que o usuário acesse o aplicativo Caixa Tem e escolha a opção “Saque sem cartão”. Em seguida, na mensagem gerada, pressione o botão “gerar código para saque”.

O código gerado deverá ser salvo ou anotado. Além disso, no caixa eletrônico escolha a opção “saque de Auxílio Emergencial” e informe seu CPF e o número do código gerado para ter acesso ao dinheiro.

Valores do Auxílio Emergencial também podem ser transferidos via PIX

Em conjunto, a partir desta sexta-feira, dia 30 de abril, o método de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, poderá ser utilizado na movimentação dos valores recebidos pelo Auxílio Emergencial em 2021. Essa possibilidade, portanto, será por meio da conta digital da Caixa Econômica Federal.

Contudo, apesar da liberação, as transações não poderão ser efetuadas em caso de transferência para uma fala que possua a mesma titularidade.

Outra novidade que chega para os participantes do Auxílio Emergencial é o PIX cobrança para realização de pagamentos com vencimentos, que ficará disponível a partir do dia 14 de maio.

Ademais, segundo o Banco Central, o objetivo das novidades é de causar conforto e ampliar a comodidade de todos usuários, fazendo com que todos tenham acesso as novas opções independentes da instituição financeira que sejam correntistas.

PIX Salário

Dessa forma, a tendência é que nos próximos anos apareçam cada vez mais novidades relacionadas ao método de pagamentos instantâneos. Nesse sentido, Breno Lobo, consultor do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, afirmou que durante o primeiro semestre de 2021 será disponibilizada a opção de utilização de uma conta salário para gerar um PIX para fazer a portabilidade.

Além disso, outra novidade que deve chegar ainda este ano é o Saque PIX, que irá possibilitar que os cidadãos realizem saques em dinheiro nos estabelecimentos comerciais que utilizarem a função. Dessa forma, a intenção é que estes serviços já estejam disponíveis a partir do segundo semestre de 2021.

“É uma nova forma de dar acesso a dinheiro em espécie para a população, usando a infraestrutura do PIX. A gente facilita esse acesso a dinheiro em espécie, principalmente quando a gente fala em cidades do interior do país que têm dificuldade de transporte do dinheiro até essas localidades, que têm problemas de quantidade de agências disponíveis”, relatou Breno Lobo.