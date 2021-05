Sarah fala que teve sonhos eróticos com participantes do ‘BBB 21’

A ex-BBB Sarah Andrade revelou que chegou a ter sonhos eróticos com outros participantes durante o confinamento. A revelação foi feita durante participação no canal de Matheus Mazzafera no YouTube. A ex-sister participou do quadro “Eu Nunca”.

“O primeiro dia que eu chorei de fato, eu fiquei com muito medo do povo achar que era VT. […] Ciúme do Gil com a Karol Conká. Eu estava abalada, naquelas semanas tava tudo à flor da pele no Big Brother. Quando eu vi ele ficando muito amigo dela, me deu um desespero. Não sei o que aconteceu, comecei a querer chorar. […] Me escondi total, tentei me esconder da câmera. Eu não sei nem se foi pro ar isso, mas eu tentei me esconder de um jeito que a câmera não me pegasse. […] Fiquei entre uma câmera e uma cômoda, abaixar a cabeça pra ninguém me ver chorando”, contou Sarah.