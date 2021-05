Sciensa abre processo seletivo para contratação de 200 profissionais

A empresa de inovação digital Sciensa acaba de abrir um processo seletivo para a contratação de 200 colaboradores até o final do ano para diferentes áreas. Há, ainda, possibilidades para estudantes e recém-formados que desejam ingressar como estagiários e trainees, respectivamente. Profissionais devem ter disponibilidade para atuar em São Paulo (SP).

Dentre as vagas disponíveis, destaca-se as posições de Analista de Dados / Power BI, Desenvolvedor Net Core, DevSecOps, Engenheiro de Dados, Java Backend Developer, Senior Android Mobile, Senior Front End React Developer, Senior Front End REACT Developer – Banco Digital, Senior IOS Mobile e Tech Recruiter.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posição desejada. No entanto, algumas habilidades e competências são comuns a todas as oportunidades, tais como criatividade, proatividade, ter pontos de vista variados e “pensar fora da caixa”.

Como parte de sua estratégia, a diversidade é um pilar importante para a empresa no que tange o desenvolvimento da responsabilidade social e o bom relacionamento entre as equipes. Por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade não são impeditivos, uma vez que a Sciensa entende que todo profissional é capaz de contribuir para a equipe.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e, ainda, terão a oportunidade de adquirir experiência profissional por meio da vivência em rotinas com grandes marcas e profissionais do mercado de trabalho. Além disso, a empresa investe constantemente no aprendizado e desenvolvimento profissional em tecnologia e conta com um ambiente colaborativo, com Lounge, Massagem e Vídeo Games, Happy Hour e flexibilidade do horário de trabalho.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis na Sciensa devem acessar o site http://time.sciensa.com e cadastrar o currículo. Na plataforma, é possível conferir todas as oportunidades abertas, bem como obter detalhes sobre requisitos e atribuições.