Segunda dose: saiba como será a vacinação contra covid-19 nesta terça (25)

Nesta terça-feira (25), a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai promover um mutirão para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. O objetivo é atender as pessoas com data de retorno indicado no cartão de vacinação até dia 28 de maio. Ao todo, são mais de 18 mil pessoas que precisam completar a imunização.