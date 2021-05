Seis filmes com suspenses inteligentes para ver na netflix

Um Contratempo, Bird Box, Fratura, Cam (que já indicamos aqui na lista de produções sobre sexo e pornografia) e o mais novo lançamento O Poço já são grandes títulos originais da Netflix que seguem o gênero. Mas, para quem já curtiu esses longas e está cansado de saber dos mais famosos, o NÃO ÓBVIO preparou uma lista com mais filmes com suspenses inteligentes que podem ser conferidos dentro do streaming. Confira:

1. Durante a Tormenta (original da Netflix)

É possível notar que após o grande sucesso da série La Casa de Papel, a Netflix tem investido bastante em produções espanholas. E foi assim que Durante a Tormenta surgiu como um de seus originais, conquistamdo inúmeros fãs do gênero cinematográfico.

A trama gira em torno de Vera, casada e mãe da Glória, que se muda com a sua família para uma casa onde uma família morou há 25 anos até o filho ser morto em um atropelamento na frente dela.

Em uma noite, após encontrar uma TV antiga e, com a ajuda de uma certa interferência no espaço-tempo, sua vida muda drasticamente. Ela viaja para o passado e ajuda a salvar a vida do menino. Ao voltar, a realidade é alterada e a sua vida está diferente: ela não é mais casada e nunca teve uma filha.

Tentando entender o que aconteceu e buscando provar a vida que tinha antes da tempestade, Vera segue numa luta contra o tempo para consertar as coisas antes da próxima chuva. Assim, ela acabará descobrindo segredos e informações obscuras por trás da sua própria realidade paralela.

O filme conquista a atenção pela sua narrativa original. Além disso, os personagens são bem construídos e os atores conseguem representá-los como ninguém. E tem mais: é preciso estar atento a todos os detalhes das cenas, pois sempre há alguma pista importante para o desdobramento da história. Ainda assim, possui um final considerado como surpreendente por muitos.

☌ Onde Assistir: Netflix

☌ Gênero: Suspense/Drama/Ficção

☌ Duração: 129 minutos

☌ Lançamento: 2018

☌ Direção: Oriol Paulo

☌ Elenco: Adriana Ugarte, Chino Darín, Javier Gutiérrez, Álvaro Morte

☌ Nacionalidade: Espanhol

2. O Grande Truque

O Grande Truque mistura drama e ficção científica em uma trama recheada de mistério. Assim, o suspense ganha a atmosfera do filme que se passa no século XIX, em Londres.

Na trama, Robert Angier (Hugh Jackman) e Alfred Borden (Christian Bale) se conhecem há muitos anos, desde que eram mágicos iniciantes. Desde então eles vivem competindo entre si, o que faz com que a amizade com o passar dos anos se transforme em uma grande rivalidade. Quando Alfred apresenta uma mágica revolucionária, Robert fica obcecado em descobrir como ele consegue realizá-la.

Entre os ilusionismos que são desvendados no decorrer da produção, boas lições para empreendedorismo percorrem os minutos que passam sem que o espectador possa sentir.

☌ Onde Assistir: Netflix

☌ Gênero: Suspense/Drama

☌ Duração: 2h08

☌ Lançamento: 2006

☌ Direção: Christopher Nolan

☌ Elenco: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine

☌ Nacionalidade: EUA, Reino Unido

3. A Trincheira Infinita (original da Netflix)





Baseado em um caso real e ambientado no fim da década de 30, em frente à ascensão mundial do fascismo e da Guerra Civil Espanhola, A Trincheira Infinita conta a história de Higinio, espião do movimento revolucionário de esquerda e intensamente perseguido pelo Estado Franquista.

Na esperança de sobreviver até que a guerra e o fascismo acabem, ele resolve se “entrincheirar” em sua própria casa com a ajuda da esposa, vivendo por mais de 30 anos em um esconderijo no subsolo.

O enredo é completamente focado no casal, onde ele fica paranoico com o isolamento e o medo de ser encontrado, e ela acaba sofrendo inúmeras consequências por estar se sacrificando à ajudá-lo. Em meio à fatos históricos, o longa é intenso e transmite, com sucesso, a visão e os sentimentos do protagonista, numa luta pela sobrevivência diante da realidade experienciada.

☌ Onde Assistir: NetfliX

☌ Gênero: Suspense/Drama

☌ Duração: 147 minutos

☌ Lançamento: 2019

☌ Direção: Jon Garaño, José Mari Goenaga

☌ Elenco: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga

☌ Nacionalidade: Espanhol

4. Rastros de Um Sequestro (original da Netflix)

Assim como as produções espanholas, as coreanas também ganham vez na plataforma de streaming. Os doramas (um tipo de novelas) são as mais populares por lá, mas há longas que também possuem ótimas críticas, incluindo Rastros de Um Sequestro.

A história de amor e admiração de Jin-Seok pelo seu irmão mais velho, Yoo-Seok, é o que o ajuda a notar que há algo de diferente quando ele retorna para casa depois de 19 dias desaparecido após um sequestro. O rapaz volta dem lembrar de nada e com um comportamento muito estranho.

O enredo, então, mostra a caça de Jin-Seok em busca de respostas para desvendar esse mistério, levando-o a descobertas inacreditáveis. A sequência de reviravoltas e a curiosidade atiçada para saber o que de fato ocorreu durante o sequestro prendem o espectador até o fim.

Com uma produção esplêncida, o filme quebra paradigmas culturais e mostra como obras orientais deveriam ter mais destaque no mercado cinematográfico.

☌ Onde Assistir: Netflix

☌ Gênero: Suspense

☌ Duração: 108 minutos

☌ Lançamento: 2017

☌ Direção: Hang-jun Jang

☌ Elenco: Han Da-eun, Kang Ha Neul, Kim Mu-Yeol, Na Young Hee

☌ Nacionalidade: Coreano

5. TAU (original da Netflix)

Com reflexões acerca das consequências do desenvolvimento da tecnologia, principalmente da Inteligência Artificial (IA), TAU mostra a tensão na vida de Julia após ser sequestrada para se tornar cobaia de um projeto liderado pelo renomado cientista Alex. Ele visa desenvolver o melhor sistema de IA do mundo e o seu diferencial é que ele se baseia no desempenho intelectual humano.

A missão de Julia acaba sendo a de fugir dos experimentos e voltar para a sua casa, porém ela precisa lidar com TAU, um sistema de última geração responsável por supervisionar o laboratório e impedir que pessoas entrem e saiam do mesmo sem autorização.

O filme foi realizado com um baixo orçamento, mas a direção e o roteiro fazem valer. Com uma atuação que recebeu diversas críticas positivas e um mix de fotografia e sonoplastia impecáveis, a obra promete deixar quem assiste com as emoções à flor da pele.

☌ Onde Assistir: Netflix

☌ Gênero: Suspense/Ficção

☌ Duração: 97 minutos

☌ Lançamento: 2018☌ Direção: Federico D’ Alessandro

☌ Elenco: Maika Monroe, Ed Skrein, Gary Oldman

☌ Nacionalidade: Estadunidense

6. Seu Filho (original da Netflix)

Seu Filho é mais um longa espanhol que mostra, dessa vez, o caminho de vingança traçado por um pai após não obter respostas da polícia sobre o caso do seu filho, que se encontra em estado vegetativo após sofrer uma grave agressão ao sair de uma balada.

O drama familiar se encaixa profundamente ao mostrar a desintegração da família de Jaime, antes considerada perfeita. Fato esse que também é um motivo pelo qual ele vai atrás de fazer justiça com as próprias mãos. Até que as reviravoltas começam a acontecer.

O roteiro bem escrito, a transformação do personagem, o elenco bem escolhido e as críticas sociais apresentadas são, de fato, os destaques deste suspense. E é essa junção que faz prender quem acompanha toda a trama.

☌ Onde Assistir: Netflix

☌ Gênero: Suspense/Drama

☌ Duração: 103 minutos

☌ Lançamento: 2018

☌ Direção: Miguel Ángel Vivas

☌ Elenco: Ana Wagener, Ester Expósito, José Coronado, Pol Monen

☌ Nacionalidade: Espanhol

*Conteúdo divulgado em parceria com o site Não Óbvio